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В ЮАР опубликовали доклад комиссии по делу судна Lady R о «перевозке» оружия в Россию
Власти ЮАР опубликовали доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для России. Об этом передает РИА Новости.
Посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие Lady R на базу южноафриканских ВМС Саймонстаун (судно пришвартовалось в декабре 2022 года) заявлял, что республика поставляет оружие российской армии. По словам посла, в течение 6-8 декабря на судно якобы «грузили оружие и боеприпасы» — в этом уверены в США — после чего оно вернулось в Россию.
Власти ЮАР заявили, что слова Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД страны отметили, что американский посол после официального протеста признал, что перешел черту, и принес извинения.
Как заявлял 3 сентября Президент ЮАР Сирил Рамафоса, независимая комиссия в ходе расследования посетила базу Саймонстаун, взяла показания у почти 50 человек и изучила более ста документов.
«Товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны, которое было заказано компанией Armscor и ожидалось с 2018 года», — сказано в отчете.
Отмечается, что доставка была перенесена из-за пандемии Covid-19 и конфликта на Украине. Никаких доказательств, подтверждающих факт погрузки на судно какого-либо оружия, нет, только подтвержден факт выгрузки и отсутствие загрузки, заключает комиссия.
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