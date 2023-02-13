В Ярославской области произошел разрыв газопровода. Инцидент случился неподалеку от деревни Еремейцево в Мышкинском районе. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС региона сообщает ТАСС.

«Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова [стало известно, что произошел] разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно 1 м», – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрыв произошел на резервной нитке подводного перехода газопровода «Ухта - Торжок - 3» в 18.56 по Москве. В 19.00 в МЧС поступило сообщение о возгорании.

«Транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов», – добавили в компании «Газпром трансгаз Ухта».

Причины произошедшего пока неизвестны.