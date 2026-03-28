В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок, его родители госпитализированы

В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок, а его родители получили тяжелые травмы, сообщил глава региона Михаил Евраев.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пишет он в МАХ.

При атаке также было повреждено несколько жилых домов и торговый объект. Всего же над областью сбили более 30 беспилотников.