В Ярославле скончалась старейшая жительница России

Фото: t.me/evraevmikhail

На 115-м году жизни скончалась жившая в Ярославле старейшая жительница России – Клавдия Михайловна Гадючкина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сама долгожительница считала, что родилась 24 ноября 1909 года. Но в этом году, по словам главы региона, данные уточнили. Оказалось, что в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года по новому стилю.

«Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Тем не менее она официально вошла в пятерку старейших людей планеты», – заметил губернатор.

Работать будущая долгожительница начала рано – в 15 лет на фабрике «Красный перевал». За 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера, отметил Евраев.

«Для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», – подчеркнул руководитель региона и выразил соболезнования родным и близким долгожительницы.