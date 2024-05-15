В Японии зафиксировали рекордный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком

Власти Японии бьют тревогу из-за рекордного роста числа случаев заражения опасной гемолитической стрептококковой инфекцией, которая может приводить к некрозу тканей и летальным исходам, передает ТАСС.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года по 5 мая в стране был зафиксирован 801 случай заражения этим видом стрептококка. Это в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за весь 2023 год врачи выявили 941 случай такой инфекции.

Точные причины резкого роста распространения гемолитического стрептококка пока неизвестны. Однако эксперты связывают это с ослаблением ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии. Это привело к увеличению случаев фарингита, который вызывается той же бактерией.

В связи со сложившейся ситуацией медики призывают население тщательно соблюдать профилактические меры – мыть руки, обрабатывать раны и т.д. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение опасной стрептококковой инфекции.