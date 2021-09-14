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Ру Тат
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14 сентября 2021  06:32

В Японии выявлено повреждение почти всех фильтров на АЭС «Фукусима-1»

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На северо-востоке Японии, на аварийной АЭС «Фукусима-1», обнаружено масштабное повреждение фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды. По данным компании-оператора TEPCO, нарушено функционирование почти всех из них, сообщает телеканал NHK.

Проверка началась после того, как в конце 2020 года стало известно о нарушениях в работе одного фильтра, отвечающего за предотвращение утечек радиоактивной воды из системы. Результаты работы специалистов показали, что подобным образом повреждены 24 из 25 фильтров. Утечек загрязненной воды не регистрировалось, тем не менее, сообщают эксперты, нельзя исключить вероятность того, что они все же были.

Подобные нарушения в работе станции были выявлены два года назад. Тогда их причину выяснить так и не удалось, оператор заменил фильтры, и работа «Фукусимы-1» продолжилась.

#Япония #аэс #радиоактивная вода
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