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Происшествия 10 июля 2024 07:54

В Японии впервые задержан россиянин по обвинению в обходе санкций

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В Японии впервые задержан гражданин России по обвинению в нарушении санкционного режима. 38-летний мужчина, работающий в торговой компании Astrade в Осаке, подозревается в незаконном экспорте ряда товаров в Российскую Федерацию, сообщает РИА Новости.

Согласно информации японских медиа, предполагаемые нарушения произошли в январе 2023 года. Среди экспортированных товаров числятся гидроциклы, судовые двигатели и бывшие в употреблении мотоциклы.

Российское генеральное консульство в Осаке подтвердило факт ареста соотечественника. Дипломатическое представительство заявило, что получило уведомление от местных правоохранительных органов и намерено внимательно следить за развитием ситуации.

#Япония
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