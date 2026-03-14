Происшествия 14 марта 2026 09:58

В Японии сообщили о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

КНДР могла сегодня запустить баллистическую ракету в Японском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японскую службу безопасности на море.

Сообщения о пуске появились в 7:30 по московскому времени. Тем не менее уже через минуту в службе сообщили о падении снаряда.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила следить за информацией о ракете, своевременно сообщать о ней населению и обеспечить безопасность судоходства.

#межконтинентальная баллистическая ракета #Япония #КНДР
Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз

Минниханов после участия в Республиканском ифтаре: Да будет милость Аллаха со всеми вами!

