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В Японии произошла вспышка заражений гемолитическим стрептококком
В Японии отмечается рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу, передает телеканал NHK.
«В период с начала года по 5 мая в стране был зафиксирован 801 случай заражения, что в 2,76 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. За весь прошлый год врачи выявили заражения гемолитическим стрептококком у 941 человека», – указано в сообщении.
Причины роста числа заражений пока точно установить не удалось, но специалисты обращают внимание на увеличение числа случаев фарингита после ослабления мер по борьбе с COVID-19. Это заболевание вызывают те же типы бактерий.
Эксперты призывают людей соблюдать профилактические меры, в том числе тщательно мыть руки и обрабатывать раны.
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