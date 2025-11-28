В Японии появилась машина для «стирки» людей

В Японии появилась машина, в которой граждане могут «постирать» тело под музыку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Данное устройство вызвало большой интерес на Всемирной выставке в Осаке. Подобную машину представляли японцам еще в 1970-м, но на современной выставке показали обновлённый продукт. Несколько таких машинок уже приобрели для отелей и некоторых магазинов.

Для того, что помыться в такой машинке, человек должен лечь внутрь капсулы длиной 2,3 метра. Она начнет пускать микропузырьки и тонкий туман-душ. После мытья автоматически включится сушка. Полный цикл от мыться до сушки занимает около 15 минут.

Во время водных процедур для граждан играет расслабляющая визуализация и музыка. Состояние человека отслеживается через встроенные датчики.

По словам разработчиков, их устройство будет особенно полезно для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью, которым трудно принять обычный душ.