Происшествия 8 декабря 2025 18:04

В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,2. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные национального метеорологического управления.

Сейсмическая активность в северных районах страны заставила власти объявить эвакуацию в наиболее уязвимых прибрежных префектурах – Аомори, Иватэ и Хоккайдо, где ожидается волна высотой до трех метров.

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» TEPCO, а также другие энергокомпании немедленно начали проверку своих объектов. По их оперативным заявлениям, землетрясение не привело к нарушениям в работе атомных станций или энергоинфраструктуры. Информация о нештатных ситуациях отсутствует.

#Япония #землетрясение
