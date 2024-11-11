В Японии официально разрешили россиянам покупать и вывозить гибридные авто

Власти Японии открыли доступ россиянам к импорту «мягких» гибридных авто. Сейчас на аукционах можно купить ряд авто с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Как пояснил ситуацию директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский, японцы просто переформулировали закон. Дело в том, что, выпустив данный документ о санкциях, власти «автоматом» запретили сами гибридные машины. Как следствие, японские брокеры и экспортеры перестали торговать «гибридами», что привело к падению продаж. А вот когда продажи просели, то в Японии сели перечитывать законы и искать дополнительные ходы и лазейки. После недолгих разбирательств, решили, что возить можно, резюмировал эксперт, чьи слова приводит РБК.

Запрет на экспорт сняли с машин Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. При этом под смягчение попали не все модели, а только с определенным двигателем.

Как отметил Клатаевский, данное решение положительно повлияет на рынок: у покупателей будет больше выбора. Однако он считает, что рынок требует больше послаблений, иначе в противном случае «китайцы» начнут доминировать еще сильнее.

«Мягкий» гибрид – это авто, работающее на электромоторе, но одновременно с этим способное передвигаться только на электричестве. Аккумулятор у таких машин работает только как помощник для бензинового двигателя.