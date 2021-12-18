В январские каникулы в парках и скверах Пестречинского района пройдет 19 мероприятий

В январские каникулы в парках и скверах Пестречинского района Татарстана на открытых площадках состоятся 19 мероприятий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

Мероприятия в 2022 году стартуют 2 января сразу в трех парках района. В Детском городе Пестрецов состоится «Новогодний серпантин», у МФЦ села Ленино-Кокушкино пройдут «Зимние забавы», новогоднее мероприятие будет организовано и в ЖК «Царево».

На следующий день, 3 января, зимние забавы запланированы в еще трех населенных пунктах. В Кощакове всех ждут на «Веселые старты», в Богородском — на «Новогоднюю карусель», тогда как в Куюках запланировано просто новогоднее событие.

«Зимние забавы» 4 января организуют для жителей села Шали, а игровую программу «С Новым Годом, Рождеством — с настоящим волшебством!» покажут в Цареве. В последующие дни пестречинцы также смогут принять участие в веселых событиях.

«Новогодние мероприятия продолжатся по 9 января включительно. Работать новогодние площадки будут с 15.00 до 18.00. Организаторами выступают образовательные учреждения, районные дома культуры. Задача — максимально задействовать детей в этих мероприятиях, чтобы они не были предоставлены сами себе», — поделилась с агентством пресс-секретарь администрации Ляйсан Кашапова.

Кроме того, на этой неделе состоялось открытие центральной елки в Пестрецах, ее установили на площади перед администрацией. Высота дерева составляет 18 метров. Его украсили 120 игрушечными шарами и 40 восемнадцатиметровыми гирляндами. В праздничной программе участвовали Деды Морозы и Снегурочки, состоялись театрализованное представление, забавные игры и конкурсы.