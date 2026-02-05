В январе вторичные квартиры в Казани и Челнах дорожали быстрее новостроек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе цены на вторичные квартиры в Татарстане росли быстрее, чем на новостройки. Об этом сообщили эксперты сервиса «Мир Квартир».

Так, в Казани средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» поднялась на 3,4% и составила 199 тыс. рублей, а средняя цена квартиры достигла 9,5 млн рублей. В Набережных Челнах квадратный метр подорожал на 2,3% до 126 тыс. рублей, а средняя квартира – до 7 млн рублей.

«В отсутствие доступных жилищных кредитов те покупатели, которые не подходят под условия льготной семейной ипотеки на «первичке», устремляются на вторичный рынок. На котором тоже нет дешевого кредитования, но по крайней мере цены ниже на 19%. Поэтому спрос на «вторичке» сейчас несколько активнее, и цены растут быстрее», – пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

При этом предложение квартир в городах России в целом уменьшилось на 15%, а средняя площадь продаваемых лотов выросла примерно на полметра. Это показывает, что сначала раскупают более компактные и доступные квартиры.

В целом по стране средняя цена квадратного метра выросла на 2% и составила 127,2 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры увеличилась на 2,9% до 6,84 млн рублей. Среди городов с самым заметным ростом цен на вторичное жилье оказались Ленинградская область, Пермь, Москва, Санкт-Петербург и Чебоксары.