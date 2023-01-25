news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 января 2023  12:34
Полина Шевчук

В январе в Татарстане за долги арестовали 51 автомобиль

news_top_970_100
В январе в Татарстане за долги арестовали 51 автомобиль
фото: республиканская Госавтоинспекция

В Татарстане автоинспекторы вместе с приставами проводят регулярные рейды, направленные на выявление должников, сообщили в республиканской Госавтоинспекции. 

За 12 дней января арестован 51 автомобиль должников, 46 из них отправили на штрафстоянку.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Всего общая сумма штрафов превысила 15 млн рублей, из которых 6 млн – за нарушение ПДД. Четыре водителя погасили долги в течение суток на общую сумму 760 тыс. рублей.

 

Фото: ©  республиканская Госавтоинспекция

Стоит отметить, что автомобили тех, кто не оплатит долги, будут выставлены на продажу, а вырученные деньги пойдут на погашение долга.
 

#гибдд рт #штрафы за нарушение пдд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное