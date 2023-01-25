В январе в Татарстане за долги арестовали 51 автомобиль

фото: республиканская Госавтоинспекция

В Татарстане автоинспекторы вместе с приставами проводят регулярные рейды, направленные на выявление должников, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За 12 дней января арестован 51 автомобиль должников, 46 из них отправили на штрафстоянку.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Всего общая сумма штрафов превысила 15 млн рублей, из которых 6 млн – за нарушение ПДД. Четыре водителя погасили долги в течение суток на общую сумму 760 тыс. рублей.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Стоит отметить, что автомобили тех, кто не оплатит долги, будут выставлены на продажу, а вырученные деньги пойдут на погашение долга.

