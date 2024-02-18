В январе в Татарстане выросло количество сделок с недвижимостью

В январе в Татарстане зарегистрировано более 13 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи, что на 12,6% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

«Этот год начался более активно, чем 2023-й: и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости рост количества регистраций договоров купли-продажи составил порядка 12%. Почти на столько же увеличилось и количество договоров участия в долевом строительстве», — рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В январе 2023-го количество регистраций договоров участия в долевом строительстве было 1,2 тыс., в январе 2024-го — 1,3 тыс. Количество ипотечных сделок в два указанных промежутка времени почти не изменились — порядка 7,7 тыс.

Особенностью этого января стало и то, что несмотря на зимний месяц, число регистрации договоров купли-продажи на земельные участки увеличилось почти на 30% (в январе 2023-го было 5,2 тыс., а в январе 2024-го 6,8 тыс.), на жилые дома — почти на 9% (878 и 954 соответственно).