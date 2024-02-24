В январе в Татарстане выросла собираемость платежей населения за ЖКУ

Собираемость платежей населения за ЖКУ в Татарстане в январе 2024 года выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Также показал положительную динамику среднегодовой уровень (99,2% — это выше на 0,2% аналогичного периода 2023 года). Об этом на совещании в Доме Правительства доложил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Доля платежей, совершенных в электронном формате, в общем объеме достигла 75,3%.

Докладчик рассказал о задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы: по данным на 1 февраля 2024 года сумма долга за газ составила 249 млн рублей — по сравнению с аналогичным периодом 2023-го фиксируется снижение на 50 млн рублей.

В части потребленной электроэнергии за год фиксируется снижение суммы долга почти на 32 млн рублей. По состоянию на 1 февраля 2024 года совокупная сумма задолженности составила 14 млн.

Кроме того, снизилась задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед «Татэнерго» до 155 млн рублей (-85 млн рублей), передает пресс-служба Раиса РТ.