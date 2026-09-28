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На главную ТИ-Спорт 28 сентября 2026 12:36

В январе в Татарстане пройдет шахматный турнир, посвященный Минтимеру Шаймиеву

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В январе в Татарстане пройдет шахматный турнир, посвященный Минтимеру Шаймиеву
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе 2027 года будет организован международный шахматный турнир, который будет носить имя первого Президента РТ, Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. Об этом после послания Раиса РТ Госсовету сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Следующий год объявлен годом Минтимера Шаймиева. Это легендарный человек для нашей республики и страны. Мы уже наметили для себя, что в январе проведем большой международный шахматный турнир, который посвятим Минтимеру Шариповичу», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, Шаймиев очень любит играть в шахматы и делает это на высоком уровне.

Напомним, что 2027 год Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым был объявлен в республике Годом Минтимера Шаймиева.

#Год Шаймиева #ПосланиеМинниханова2026 #владимир леонов #шахматы
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