В январе в Татарстане на 6% уменьшилась безработица

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По итогам января 2024 года в службах занятости Татарстана числились 5047 человек. Из них 4038 имели статус безработного, сообщается в докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.

В сравнении с декабрем 2023 года показатель безработицы снизился на 6% — тогда в РТ было 4830 официальных безработных. В соотношении же с январем прошлого года цифры оказались практически наполовину меньше (7228 против 4038).

При этом в январе увеличилась потребность предприятий в работниках. Если в декабре работодатели искали 48 695 сотрудников, то в январе 2024-го — 53 156.