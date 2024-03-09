Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В январе в Татарстане на 6% уменьшилась безработица
По итогам января 2024 года в службах занятости Татарстана числились 5047 человек. Из них 4038 имели статус безработного, сообщается в докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.
В сравнении с декабрем 2023 года показатель безработицы снизился на 6% — тогда в РТ было 4830 официальных безработных. В соотношении же с январем прошлого года цифры оказались практически наполовину меньше (7228 против 4038).
При этом в январе увеличилась потребность предприятий в работниках. Если в декабре работодатели искали 48 695 сотрудников, то в январе 2024-го — 53 156.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»