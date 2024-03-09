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В январе в Татарстане на 45% упал оборот организаций по операциям с недвижимостью
В январе 2024 года оборот организаций Татарстана, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом, составил 11,559 млрд рублей. Эта сумма оказалась на 45,4% ниже, чем в начале прошлого года. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом развитии РТ от Татарстанстата.
В целом оборот организаций, действующих в Татарстане, за первый месяц 2024-го оказался на 13,7% выше, чем год назад. Стоит отметить, что операции с недвижимостью стали единственным видом экономической деятельности в январе, оборот по которому сократился.
Наибольший рост показали организации в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Их оборот вырос более чем на 36%, или до 1,4 млрд рублей. Далее следуют строительство — +30,1% (33,8 млрд), добыча полезных ископаемых, кроме нефти — +24% (154,1 млрд), обрабатывающие производства — +16,3% (199 млрд), деятельность в области информации и связи — +15,9% (11,1 млрд).
В пределах 10-15% выросли показатели в области транспортировки и хранения; деятельности гостиниц и предприятий общепита; в торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. В пределах 10% нарастили оборот сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; деятельность профессиональная, научная, техническая; деятельность по ликвидации загрязнений; деятельность административная; социальное обеспечение; образование; здравоохранение и социальные услуги; прочие услуги.
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