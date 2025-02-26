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Общество 26 февраля 2025 14:35

В январе туристические поезда Татарстана перевезли более 1,1 тыс. пассажиров

В январе туристические поезда пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующие по Горьковской железной дороге в Татарстане, перевезли более 1,1 тыс. пассажиров. Это на 2% больше, чем в начале 2024 года, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Одним из самых популярных направлений стал Кукмор. Поездка включает в себя экскурсию по городу, а также визит на фабрику посуды и валяльно-войлочное производство, где делают валенки. Этот маршрут привлек около 300 пассажиров.

Кроме того, туристов интересовал маршрут по родным местам татарского поэта Габдуллы Тукая Казань – Арск – «Кырлай». Среди востребованных также Казань – Шемордан, который предполагает отдых в оздоровительном комплексе с природными достопримечательностями.

#Гжд #туризм
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