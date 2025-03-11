В январе татарстанцы взяли ипотек на 3,7 млрд рублей

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Объем ипотечного кредитования в Татарстане сократился почти в три раза год к году – с 10,4 млрд рублей в январе 2024-го до 3,7 млрд в январе текущего, 2025 года. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные ЦБ РФ.

Всего за год выдали ипотек на 182,7 млрд рублей.

При этом в январе 2019 года, еще до старта льготной программы под 6,5% годовых (позже – 8%), которую ввели в 2020 году, татарстанцы взяли ипотечных кредитов на 5,5 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в январе 2025 года.​

«Это неудивительно, потому что брать ипотеку по такой ставке – порядка 30% – сейчас вообще неразумно как минимум. Платеж в три раза выше того, который был еще пару лет назад. И если приобретать квартиру, допустим, даже в инвестиционных целях по ипотеке, то вся задумка и весь финансовый план рушатся. Если ставка не изменится в меньшую сторону, то показатели будут еще больше снижаться», – прокомментировала «Татар-информу» ситуацию член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.