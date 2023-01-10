В январе с казанских дорог вывезли 72 тыс. тонн снега

Во время новогодних каникул в среднем на дороги столицы Татарстана каждые сутки выходили 490 единиц спецтехники. С начала января с улиц города вывезли 72 тыс. тонн снега. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Докладчик напомнил, что по данным синоптиков с начала года в столице республики выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 41% от январской нормы. Работа дорожных служб в дни проведения новогодних праздников была организована в круглосуточном режиме.

«Среднесуточный выход техники составил 490 единиц. Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнялась противогололедная обработка дорог и тротуаров, а также работы по вывозу снега. Всего с начала сезона вывезена 481 тыс. тонн снега, в том числе в январе — 72 тыс. тонн», — сообщил Куляжев.

Особое внимание рабочие уделили очистке пешеходных тротуаров, подземных и надземных переходов, а также подъездных дорог к елочным городкам.

«На содержание тротуаров и остановочных площадок работало более 60 единиц техники малой механизации и 500 дорожных рабочих. В целом каких-либо происшествий на объектах дорожного хозяйства не зафиксировано, основные дороги находятся в нормативном состоянии. Но подрядчикам работ нужно обратить внимание на внутриквартальные проезды, по которым еще есть нарекания», — резюмировал Игорь Куляжев.