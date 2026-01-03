В январе россияне будут отдыхать 16 дней, а работать – 15

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе 2026 года количество выходных дней у россиян превысит число рабочих. Граждан ожидают 16 дней отдыха против 15 трудовых смен. Об этом заявил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, его слова приводит «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул, что первый месяц года традиционно является самым коротким в производственном календаре, однако в наступившем году продолжительность каникул окажется даже больше, чем в предыдущие периоды.

Для сотрудников, работающих по графику классической пятидневной недели, непрерывные новогодние каникулы начались 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года включительно. Таким образом, общая продолжительность отдыха составляет 12 дней.

Южалин пояснил структуру этих длинных выходных: в них вошли перенесенный выходной 31 декабря, официальные нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января, включая Рождество Христово 7 января, а также перенесенный на 9 января выходной и календарные выходные дни 10 и 11 января.