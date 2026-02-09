В январе по вине нетрезвых водителей на дорогах Татарстана погибли 4 человека

За январь на дорогах Татарстана из-за пьяных водителей погибли четыре человека. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил Начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

«Всего за месяц зафиксировано восемь ДТП с участием водителей с признаками опьянения. Четыре человека погибли и десять получили ранения», – сказал Гарипов.

Госавтоинспекция РТ напоминает: вождение в нетрезвом виде – грубейшее нарушение правил дорожного движения.