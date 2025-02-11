В январе объем предложения на рынке вторичного жилья Казани снизился на 11%

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В январе медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Казани составила 180 тыс. рублей. За месяц она увеличилась на 1,1%, сообщили «Татар-информу» эксперты «Яндекс Недвижимости». При этом количество доступных предложений на рынке сократилось на 11%.

Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке достигла 8,7 млн рублей. Площадь предлагаемых лотов сейчас в среднем составляет 49,8 кв. м.

«Рынок вторичного жилья находится в сезонном состоянии снижения активности. В ближайшей перспективе спрос на вторичном рынке вернется к показателям осени 2024 года. Объем доступных предложений также восстановится в начале февраля за счет возвращения продавцов после праздников. В более отдаленной перспективе мы, скорее всего, увидим стагнацию спроса и предложения», – прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, их срок экспозиции растет. Поэтому продавцам приходится либо предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. Еще одна тактика – ожидание роста спроса со стороны покупателей. Все эти факторы говорят о том, что значительный рост предложения наступит не раньше начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ», – уточнил эксперт.