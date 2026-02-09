news_header_top
Происшествия 9 февраля 2026 19:07

В январе на дорогах Казани из-за проезда на красный свет пострадали 20 человек

В январе в Казани из‑за проезда на красный свет пострадали 20 человек. Такие данные приводит городская Госавтоинспекция.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими, и в трех случаях водители, по предварительным данным, выехали на запрещающий сигнал светофора.

На улице Р. Зорге 51‑летний водитель автомобиля Nissan X‑Trail проехал на красный и столкнулся с автомобилем «ГАЗель Некст». Травмы получила 49‑летняя пассажирка Nissan, после оказания помощи ее отпустили домой.

На Тэцевской улице 69‑летний водитель ВАЗ‑213100 также выехал на запрещающий сигнал и сбил 65‑летнюю женщину‑пешехода. Пострадавшая получила травмы, медицинская помощь оказана амбулаторно.

На Ноксинском спуске 42‑летний водитель Geely Coolray совершил наезд на 37‑летнего пешехода. Мужчина получил травмы, после осмотра его отпустили.

Еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Б. Шахиди и Т. Гиззата. Вечером 35‑летний водитель Daewoo Gentra, по предварительным данным, выехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Kia Mohave. Травмы получила 20‑летняя пассажирка Daewoo, помощь ей оказали на месте.

#гаи #проезд на красный свет
