В январе Казань стала вторым по полной стоимости продающихся новостроек городом России

В январе 2026 года медианная полная стоимость квартиры в новостройках Казани достигла 14,1 млн рублей. Об этом «Татар‑информу» сообщили эксперты тематического поиска «Яндекса» по квартирам и финансам.

Медианная стоимость квадратного метра в казанских новостройках в январе составила 252 тыс. рублей, увеличившись на 0,4% по сравнению с декабрем 2025 года.

Наиболее значительное снижение цен среди крупных городов наблюдалось в Набережных Челнах. Медианная стоимость квадратного метра в январе снизилась на 1,2% и составила 166 тыс. рублей.

По данным экспертов, январская динамика цен на первичном рынке формируется сезонными факторами.

«В начале года покупательская активность традиционно смещается в сторону наиболее понятных и ликвидных сценариев, тогда как предложение временно сужается: в период новогодних каникул часть объявлений снимается с экспозиции, а вывод новых очередей застройщики откладывают до февраля–марта», – отметили специалисты сервиса.

Доля более дорогих квартир увеличивается, в то время как массовые и бюджетные предложения представлены менее полно. Это приводит к росту медианной цены квадратного метра без ускорения рынка.