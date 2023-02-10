В январе инфляция в России ускорилась до 0,84%

Инфляция в России в первый месяц 2023 года ускорилась до 0,84% с 0,78% в декабре. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,84% (в январе 2022 года – 100,99%)», – сказано в отчете.

Отмечается, что потребительские цены выросли на 0,9% и более в 44 субъектах РФ. Так, значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции: огурцы подорожали на 34,3%, лук репчатый – на 25,7%, помидоры – на 22,3%, виноград – на 18,3%, морковь – на 16,3% и пр.

При этом в годовом выражении инфляция замедлилась до 11,77% с 11,94% месяцем ранее.