В январе дефицит бюджета РФ составил 1,76 трлн рублей, расходы выросли почти на 60%

Дефицит федерального бюджета России в январе составил 1,76 трлн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ. Расходы, по предварительной оценке ведомства, выросли на 59% по сравнению с прошлым годом.

Объем доходов бюджета в январе составил 1,356 трлн рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе прошлого года. При этом расходы бюджета за тот же месяц министерство оценило в 3,117 трлн рублей.

Уточняется, что нефтегазовые доходы страны снизились к январю 2022 года на 46% и составили 426 млрд рублей. В Минфине это объяснили в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением объемов экспорта природного газа. Другие доходы бюджета составили 931 млрд рублей и снизились к январю прошлого года на 28%. Ведомство связывает это с сокращением поступлений НДС и налога на прибыль.

Возросшие траты в начале года (на 59% больше, чем годом ранее) главным образом связаны с «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», говорится в сообщении. По прогнозам Минфина, это позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение всего года.