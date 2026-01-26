С начала 2026 года в экоприемную Минэкологии Татарстана поступило 98 обращений

С начала 2026 года в экологическую приемную Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступило 98 обращений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть сообщений (52) была зарегистрирована через систему «Народный контроль», 36 – через интернет-приемную министерства и 10 – на платформе обратной связи.

Наибольшее число жалоб касалось качества воздуха – таких обращений было 37. Также жители республики сообщали о несанкционированном складировании отходов (25 обращений), проблемах с качеством воды (9 сообщений) и других экологических нарушениях (27 обращений).

На сегодняшний день специалисты министерства решили 23 сообщения.

Экологическая приемная создана для того, чтобы инспекторы могли оперативно выявлять и устранять природоохранные нарушения на основе обращений граждан. В 2025 году в приемную поступило 6 160 сообщений.

Работа приемной реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».