В январе 2025 года жители и гости Казани чаще всего забывали в автобусах варежки

В январе 2025-го жители и гости Казани чаще всего забывали в автобусах варежки и документы. Как сообщили в МУП «ПАТП №2», все «находки» сотрудники отправляют на склад забытых вещей.

Отмечается, что на упомянутый склад также попадают спортивная обувь, женские сумки, зачетная книжка и студенческий билет, а также специальные транспортные карты.

«Вчера 15 января в автобусах МУП «ПАТП №2» было найдено водительское удостоверение и льготная транспортная карта», - говорится в сообщении.

Всего же в 2024-м пассажирам вернули более 1 тыс. вещей, забытых в автобусах, курсирующих по Казани.

В МУП «ПАТП №2» напомнили, что в случае потери вещи в автобусе человеку следует позвонить по телефону +7 (843) 275-30-20. Чтобы вернуть утерянное, необходимо написать заявление, а при получении вещи при себе иметь паспорт.

Подчеркивается, что плату за хранение забытых (найденных) вещей с владельцев не берут.