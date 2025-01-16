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В январе 2025 года жители и гости Казани чаще всего забывали в автобусах варежки
В январе 2025-го жители и гости Казани чаще всего забывали в автобусах варежки и документы. Как сообщили в МУП «ПАТП №2», все «находки» сотрудники отправляют на склад забытых вещей.
Отмечается, что на упомянутый склад также попадают спортивная обувь, женские сумки, зачетная книжка и студенческий билет, а также специальные транспортные карты.
«Вчера 15 января в автобусах МУП «ПАТП №2» было найдено водительское удостоверение и льготная транспортная карта», - говорится в сообщении.
Всего же в 2024-м пассажирам вернули более 1 тыс. вещей, забытых в автобусах, курсирующих по Казани.
В МУП «ПАТП №2» напомнили, что в случае потери вещи в автобусе человеку следует позвонить по телефону +7 (843) 275-30-20. Чтобы вернуть утерянное, необходимо написать заявление, а при получении вещи при себе иметь паспорт.
Подчеркивается, что плату за хранение забытых (найденных) вещей с владельцев не берут.
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