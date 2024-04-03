В «Яндексе» назвали единичным случаем ответ «Алисы» о судьбе героини «Маши и медведя»

Ответ умной колонки «Алиса» о судьбе героини мультфильма «Маша и медведь» является единичным случаем, сейчас она не отвечает подобным образом. Об этом заявили в пресс-службе компании «Яндекс», передает РИА Новости.

Ранее сегодня уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила обеспокоенность из-за бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. В качестве примера она сослалась на ответ колонки «Алиса» о мультфильме «Маша и медведь».

По словам петербургского детского омбудсмена, на вопрос ребенка, почему Маша живет одна, колонка ответила, что героиня — это «всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные». «Родители <...> не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», — добавила умная колонка.

«„Алиса“ в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма „Маша и медведь“. В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с „Алисой“, чтобы оградить ребенка от нежелательного контента», — пояснили в «Яндексе».

Кроме того, в корпорации заметили, что «Алиса» регулярно обучается чему-то новому, в том числе общаясь со своим владельцем, старается подбирать подходящие фразы для диалога и берет в поисках ответа «информацию из открытых источников».

Стоит отметить, что предположение о Маше как о призраке погибшей девочки было высказано одним из пользователей развлекательного сообщества «Пикабу» с ником lTeol еще в 2018 году. «Алиса» повторила эту версию в 2023 году, что вызвало тогда широкое обсуждение в социальных сетях.