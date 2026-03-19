В Ялте поймали курьера, передавшего кураторам-мошенникам 42 млн рублей

В Ялте задержали курьера мошенников, передавшего своим кураторам порядка 42 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Ялте задержали 46-летнего местного жителя, причастного к серии мошеннических действий в отношении пожилых граждан. В результате противоправных действий злоумышленников двум пенсионеркам причинен материальный ущерб на общую сумму около 42 млн рублей», – пишут в ведомстве.

Первая потерпевшая, 77-летняя женщина, рассказала, что ей позвонил «сотрудник ФСБ» и предложил перевести деньги на якобы безопасный счет. Под его влиянием пенсионерка сняла 700 тысяч с банковского вклада, добавила к ним еще 155 тысяч из личных сбережений, а затем передала курьеру. Вторая потерпевшая рассказала, что ей позвонил сотрудник Пенсионного фонда и сообщил, что ей необходимо задекларировать средства. Тем самым злоумышленник выманил у женщины 41 миллион рублей, которые она передала курьеру. Украденное он перечислял мошенникам, а себе оставлял лишь часть за выполнение роли курьера.

В дальнейшем мужчина пояснил, что согласился работать с мошенниками ради быстрого и легкого заработка. Свою вину он признал.