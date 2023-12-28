Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке, двое человек ранены
В Якутске полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой в строящемся здании.
Как сообщают в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), стрельба произошла на территории строящегося здания по Вилюйскому тракту. Конфликт произошел между уроженцами Ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили ранения.
В настоящее время полицейские проводят специальные мероприятия по установлению личностей участников конфликта.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников