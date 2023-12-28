В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке, двое человек ранены

В Якутске полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой в строящемся здании.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), стрельба произошла на территории строящегося здания по Вилюйскому тракту. Конфликт произошел между уроженцами Ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили ранения.

В настоящее время полицейские проводят специальные мероприятия по установлению личностей участников конфликта.