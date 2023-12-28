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Происшествия 28 декабря 2023 15:21

В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке, двое человек ранены

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В Якутске полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой в строящемся здании.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), стрельба произошла на территории строящегося здания по Вилюйскому тракту. Конфликт произошел между уроженцами Ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили ранения.

В настоящее время полицейские проводят специальные мероприятия по установлению личностей участников конфликта.

#стрельба #якутск
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