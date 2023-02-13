В Якутии запустили первый поисковик на якутском языке

В Республике Саха (Якутия) сегодня, в местный День родного языка и письменности, запустили первый интернет-поисковик на якутском языке Kerdee.ru. Об этом сообщает агентство ЯСИА.

Сайт может собирать на одной платформе новости и видео на якутском языке, находить местные Telegram-каналы, а также переводить с якутского на русский. В дальнейшем разработчики планируют создать виртуальные голосовые помощники, владеющие якутским языком.

Разработчик портала Станислав Ноев объяснил, что после просмотра видео сайт предлагает к просмотру контент именно на якутском языке, причем отдельное внимание уделено детской тематике. Сам агрегатор не размещает контент, а дает ссылки на источники. Для пользователей, у которых нет якутской клавиатуры, предусмотрены кликабельные кнопки с соответствующими буквами.

Генеральный директор создавшей поисковик «Сахамедиа» Виктор Колесов в свою очередь рассказал о планах с помощью нейросетей создать виртуальные голосовые помощники, владеющие якутским языком. «Виртуальные помощники — это большой шаг в развитии всей цивилизации. В современном мире они выполняют большую работу. <…> А дальнейшим нашим шагом общими усилиями должно стать внедрение якутского языка в нейросеть», — пояснил он.

Кроме того, сегодня же было презентовано приложение по изучению якутского языка «Сахалыы». Авторами проекта являются Ньургун и Лилия Бэчигэны, объединившие вокруг себя команду разработчиков.

С помощью приложения можно проходить онлайн-уроки якутского языка. В конце каждого занятия можно выполнить работу над ошибками. По итогам пользователь будет получать рейтинговые баллы — таким образом, уроки имеют и соревновательный характер.

Функционал позволяет проводить тесты по якутскому языку и культуре в режиме реального времени. Приложение уже доступно в магазине AppStore, в течение недели его планируется разместить на платформе RuStore.