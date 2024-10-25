Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Якутии задержали вахтовиков, пытавшихся вывезти золото на 14,5 миллиона
В Якутии задержаны пятеро человек, подозреваемых в незаконном обороте природного золота на сумму свыше 14,5 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее информации, двое рабочих из Ростовской области и Красноярского края украли и спрятали золото, добытое в приисках района Оймякон. По завершении вахты они вернулись за золотом, чтобы продать его.
Злоумышленников задержали сотрудники оперативной службы и ГИБДД, которые нашли сверток с грунтом и золотыми частицами весом более 1,4 кг в автомобиле одного из подозреваемых. Стоимость этого золота составила свыше 9,8 миллиона рублей.
На следующий день у двух жителей Башкортостана было изъято более 700 граммов золота, которое они также пытались незаконно вывезти, стоимостью около 4,8 млн рублей.
«В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметила Ирина Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников