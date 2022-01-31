В Якутии выявлено максимальное число Covid-случаев за пандемию

За сутки в Якутии выявлено 2 820 случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона в Telegram.

«На 31.01.2022 года выявлено 2 820 новых случаев коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

При этом больше половины случаев — 1945 — пришлось на Якутск.

Предыдущий антирекорд здесь был установлен накануне — 2 623 случая.

В оперштабе подчеркнули, что, несмотря на рост заболеваемости, в регионе стало меньше тяжелых случаев. Большинство пациентов переносят вирус в легкой форме.

Привились от Covid-19 572 986 жителей Якутии, или 79,9% от численности взрослого населения республики. Повторно ревакцинировались более 125 036 тыс.