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В Якутии уволили полицейского, который 16 лет служил по поддельному диплому
Оперативники собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) установили сотрудника полиции, который 16 лет работал по поддельному диплому, сообщают в пресс-службе МВД по региону.
Как выяснилось, мужчина еще в 2007 году предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. В июле 2023 года его уволили в результате служебной проверки.
В ведомстве подчеркнули, что на основании собранных оперативниками материалов следователи приняли процессуальное решение. При подтверждении вины, экс-сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке.
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