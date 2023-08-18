В Якутии уволили полицейского, который 16 лет служил по поддельному диплому

Оперативники собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) установили сотрудника полиции, который 16 лет работал по поддельному диплому, сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Как выяснилось, мужчина еще в 2007 году предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. В июле 2023 года его уволили в результате служебной проверки.

В ведомстве подчеркнули, что на основании собранных оперативниками материалов следователи приняли процессуальное решение. При подтверждении вины, экс-сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке.