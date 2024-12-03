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Происшествия 3 декабря 2024 19:47

В Якутии упал астероид – видео

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Жители Якутии засняли момент падения астероида, он быстро сгорел в атмосфере. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры падения астероида.

Местные жители отмечают, что его было видно всего секунду — астероид быстро сгорел в атмосфере, оставив яркую вспышку.

Как рассказывали РИА Новости в Институте прикладной астрономии РАН, астероид не представляет угрозы для человечества, и не может долететь до поверхности Земли. Астероид открыли утром в одной из обсерваторий в США. Астроном Стас Короткий отметил, что это уникальное явление – всего 11-й раз в истории, когда падение астероида предсказывают заранее.

#Якутия #астероид
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