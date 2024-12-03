Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Якутии упал астероид – видео
Жители Якутии засняли момент падения астероида, он быстро сгорел в атмосфере. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры падения астероида.
Местные жители отмечают, что его было видно всего секунду — астероид быстро сгорел в атмосфере, оставив яркую вспышку.
Как рассказывали РИА Новости в Институте прикладной астрономии РАН, астероид не представляет угрозы для человечества, и не может долететь до поверхности Земли. Астероид открыли утром в одной из обсерваторий в США. Астроном Стас Короткий отметил, что это уникальное явление – всего 11-й раз в истории, когда падение астероида предсказывают заранее.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников