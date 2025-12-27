news_header_top
Происшествия 27 декабря 2025 10:29

В Якутии спасатели нашли тело ребенка в затонувшем в реке автомобиле

Спасатели подняли со дна реки затонувший автомобиль в Якутске. Как сообщает ТАСС, внутри они обнаружили тело ребенка.

В микрорайоне Промышленный автомобиль с людьми выехал на лед реки Лены в запрещенном месте и провалился. Из восьми пассажиров самостоятельно выбрались пятеро.

Для поисково-спасательной операции привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники, включая водолазов.

На месте работают оперативные службы и следователи СК. По предварительным данным, погибли два человека.

