В Якутии совместно с «Татармультфильмом» выпустили в прокат мультфильм «Кындыкан»

С 1 июня в кинотеатрах Якутии стартовал показ короткометражного анимационного фильма «Кындыкан», который был создан совместно с татарстанскими коллегами из «Татармультфильма». Об этом на круглом столе «Инновационное развитие региональных СМИ и учреждений печати в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)» сообщил Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

«Первая серия мультфильма „Кандыкан“ была снята по нашему сценарию совместно с коллегами из Татарстана, „Татармультфильмом“ из нашего бюджета», — уточнил глава Мининноваций Якутии.

По словам Анатолия Семенова, детский контент на якутском направлен на сохранение родного языка. Анимационный фильм является пилотным эпизодом одноименного анимационного сериала. Всего ожидается выход трех сезонов по 9 серий.

Круглый стол проходит в «Сахамедиа» при участии первого заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвиры Ахметовой, генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, генерального директора телерадиокомпании «Новый Век» Ильшата Аминова, директора ГТРК «Татарстан» Фирдуса Гималтдинова, представителей СМИ Якутии и Татарстана и многих других.