В Якутии самолет с 34 пассажирами на борту приземлился на реку

Пассажирский самолет Ан-24 приземлился вне зоны взлетной полосы, сообщает РИА Новости.

Самолёт из Якутска заходил на посадку на якутский аэропорт Зырянка, однако сел на реку Колыма правее ВПП.

На борту воздушного судна находились 30 пассажиров а и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна..