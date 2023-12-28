news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 28 декабря 2023 08:16

В Якутии самолет с 34 пассажирами на борту приземлился на реку

Скопировать ссылку

Пассажирский самолет Ан-24 приземлился вне зоны взлетной полосы, сообщает РИА Новости.

Самолёт из Якутска заходил на посадку на якутский аэропорт Зырянка, однако сел на реку Колыма правее ВПП.

На борту воздушного судна находились 30 пассажиров а и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна..

#Якутия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100