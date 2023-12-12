В Якутии под лед провалился трактор, в кабине которого находились два человека

Неподалеку от Якутска на реке Лене провалился под лед трактор, в котором находилось два человека. Об этом сообщила пресс-служба главного управления республиканского МЧС.

«Двое жителей села Техтюр выехали на лед в несанкционированном месте, в результате чего их трактор провалился. Из кабины люди выйти не успели. Толщина льда на месте провала составляет 15 см», – указали в ведомстве.

На данный момент спасателями проводятся работы по извлечению людей из трактора.