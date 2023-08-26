В Якутии перевернулся вахтовый автобус, один человек погиб и восемь пострадали

В Нерюнгинс

ЯКУТСК, 26 авг — РИА Новости. Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД России по республике.

Авария случилась в четверг вечером на закрытой технологической автодороге Улак-Эльга.

По предварительным данным, водитель автомобиля УРАЛ утратил контроль над управлением, что привело к съезду с дороги и последующему опрокидыванию машины. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия еще до приезда медицинской помощи. Кроме того, восемь пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Предварительные данные указывают на отказ тормозов как на причину этого несчастного случая.

По свидетельствам участников аварии, на спуске автобус внезапно увеличил скорость, а водитель успел предупредить пассажиров о проблемах с тормозной системой.