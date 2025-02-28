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Происшествия 28 февраля 2025 09:32

В Якутии обследуют 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, среди которых 21 ребенок

Медики проводят обследование пациентов в республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины Якутии после сообщений о выявлении кишечной инфекции у 70 человек.

Как сообщает ТАСС, сегодня поступила информация о выявлении пациентов с симптомами кишечной инфекции, среди которых 21 ребенок. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование.

#кишечная инфекция #Якутия #Роспотребнадзор
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