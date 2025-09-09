news_header_top
Происшествия 9 сентября 2025 09:47

В Якутии министра образования наказали за невыполнение требования следователя

Министр образования и науки Якутии Нюргуна Соколова привлечена к ответственности за невыполнение требования следователя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

«Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) расследовано уголовное дело по обвинению жителя Якутска в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе предварительного следствия были установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в связи с чем следователем было вынесено представление министру образования и науки республики о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона», – говорится в сообщении.

Уточняется, что министр Нюргуна Соколова не предоставила в установленный месячный срок ответ на представление следователя.

«Письменный ответ был направлен нарочно только спустя 1,5 месяца. Постановлением мирового судьи министр привлечена к административной ответственности», – отметили в МВД.

#Якутия
