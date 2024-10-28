В Якутии издали антологию татарской детской литературы последних лет

В Республике Саха издали антологию татарской современной детской литературы в переводе на якутский язык. Об этом сообщает издание «Улус Медиа».

Сборник — уже третий совместный проект союзов писателей Якутии и Татарстана. В антологию включены переводы стихотворений и рассказов 35 татарских авторов. Тираж издания составил 300 экземпляров. Напечатало книгу издательство «Алта».

Составителями антологии стали председатель Союза писателей Якутии Гаврил Андросов и заместитель председателя Союза писателей РТ Ильсияр Иксанова.

Среди переводчиков были три народных писателя Якутии: Сэмэн Тумат, Наталья Харлампьева и Елена Слепцова-Куорсуннаах. Также в проекте приняли участие мастер художественного перевода Альбина Борисова и писатели Данил Макеев, Степан Сивцев-Хамалга, Анатолий Слепцов, Евдокия Иринцеева-Огдо, Ангелина Васильева-Дайыына, Гаврил Андросов, Зинаида Архипова, Александра Матвеева-Долгура, Рустам Каженкин, Елизавета Мигалкина и Надежда Ильина. Особое внимание было уделено иллюстрациям, которые создала художник Татьяна Неустроева.

«В 2022 году председатель Союза писателей Республики Татарстан, народный поэт РТ Ркаил Зайдулла, участвовал в Днях Татарстана в Якутии. Ранее мы уже работали над обменными антологиями по поэзии и прозе. Посещая Якутск, Ркаил Рафаилович предложил поработать в новом сложном и интересном проекте — антологии детской литературы», — рассказал Гаврил Андросов.

По словам составителя антологии, с тех пор началась кропотливая работа: сбор материалов, подготовка подстрочников и художественный перевод. «Мы хотели, чтобы художник передал читателям через рисунки татарскую самобытность», — упомянул он об иллюстрациях.

«Гаврил Кириллин, министр по внешним связям и делам народов Якутии, поддержал проект, и спустя некоторое время антология вышла в свет. Мы выражаем благодарность за сотрудничество и надеемся на продолжение проектов», — подчеркнул председатель Союза писателей Якутии.

«Такие антологии не только обогащают нашу литературу, но и способствуют укреплению дипломатических отношений между двумя народами», — заключил Гаврил Андросов.

Презентация антологии намечена на конец ноября — она должна состояться в неделю, посвященную 90-летию Союза писателей Якутии. Из Татарстана должны приехать председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла и главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин.

В июне 2021 года Якутия и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах.