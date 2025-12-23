В Якутии 2026 год объявлен Годом культуры

В Республике Саха (Якутия) 2026 год объявлен Годом культуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В последние годы Татарстан и Республика Саха (Якутия) реализовали ряд совместных проектов, направленных на укрепление межрегионального культурного сотрудничества.

В летний период в Якутии состоялся XXV Федеральный Сабантуй, а в Казанском Кремле была представлена выставка «Сокровища Якутии. Казань – 2025». Центральным экспонатом экспозиции стал уникальный алмаз, символизирующий партнерство и культурный обмен между республиками.

В ноябре на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала прошли гастроли Театра Олонхо, приуроченные к 20-летию включения эпоса Олонхо в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Отдельное внимание уделяется реализации инфраструктурных культурных проектов. В 2026 году в Республике Саха (Якутия) планируется открытие Арктического центра эпоса и искусств, который станет площадкой для развития классического, традиционного и современного искусства, а также важным элементом культурного развития региона.