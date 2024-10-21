Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Хьюстоне частный вертолет столкнулся с радиовышкой, есть погибшие
В Хьюстоне в США несколько человек погибли после крушения частного вертолета. Об этом сообщил телеканал NBC.
По данным телеканала, инцидент произошел накануне вечером. Частный вертолет, на борту которого находились четыре человека, в том числе ребенок, столкнулся с радиовышкой.
После столкновения возник пожар. NBC уточняет, что пламя охватило три квартала, но его смогли быстро потушить. Никто из людей на земле не пострадал.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников