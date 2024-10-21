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Происшествия 21 октября 2024 10:29

В Хьюстоне частный вертолет столкнулся с радиовышкой, есть погибшие

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В Хьюстоне в США несколько человек погибли после крушения частного вертолета. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне вечером. Частный вертолет, на борту которого находились четыре человека, в том числе ребенок, столкнулся с радиовышкой.

После столкновения возник пожар. NBC уточняет, что пламя охватило три квартала, но его смогли быстро потушить. Никто из людей на земле не пострадал.

#США #крушение вертолета
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